Панайотов готовится к Неделе моды в Москве

Популярный певец Александр Панайотов всегда был образцом стиля и хорошего вкуса. Сейчас артиста охватила весенняя лихорадка шоппинга. По признанию самого Александра, он часто ходит по магазинам и самостоятельно формирует свой оригинальный имидж. А в преддверии Недели моды в Москве певец особенно тщательно следит за новыми тенденциями в одежде. Недавно Саша попал на презентацию весенне-летней коллекции одного из столичных бутиков, в котором одеваются многие звёзды российской эстрады. Элитная публика, собравшаяся там, довольно активно покупала приглянувшиеся модели. Панайотов тоже приобрёл несколько вещей для своего гардероба. - Весной всё должно обновляться, - рассказывает артист. – И одежда в том числе. Поэтому сейчас я с огромным удовольствием занимаюсь шоппингом, когда появляется свободное время. Александр также планирует посетить Неделю моды в Москве, которая с каждым годом набирает обороты, помогая самореализоваться российским дизайнерам. Артист хочет посмотреть и на отечественные новинки, поскольку итальянские он уже оценил и купил.