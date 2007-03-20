Агилера согласна петь в России за $ 1 000 000

Знаменитость запросила рекордную сумму за получасовое выступление. За приезд в российскую столицу заграничная звезда Кристина Агилера запросила неслыханный гонорар - один миллион долларов. Именно столько, по мнению певицы, стоит ее получасовое выступление и присутствие на церемонии вручения музыкальной премии. Певица не понаслышке знает, какие запредельные деньги можно заработать в нашей стране. Полтора года назад Агилера уже выступала на частной вечеринке примерно за такой же гонорар. Несмотря на то что визит суперзвезды ожидается только через два месяца, подготовка к ее приезду уже идет полным ходом. Сейчас организаторы ломают голову над тем, как оказать капризной звезде достойный прием и выполнить все условия райдера. А требований у певицы немало - все они едва уместились на ста страницах. Основным пунктом документа является отсутствие каких-либо ограничений в выступлении певицы в России. - Сначала мы не поняли подобную формулировку в райдере, - признался «ТД» российский промоутер. - Но позже выяснилось, что певица собирается заработать дополнительные деньги, выступив на нескольких рублевских вечеринках.