Беременная «ВИА Гра» показала трусики (ФОТО)

Беременная солистка «ВИА Гры» Ольга Корягина вывела в свет отца своего будущего ребенка. На выступление своей группы Оля прибыла вместе со своим молодым человеком Андреем и мамой. В киевский развлекательный комплекс «Терминал» все трое приехали на внедорожнике «мерседес». Во время концерта Андрей страстно поедал глазами свою избранницу, немного смущая будущую тещу, с которой он сидел за одним столиком. «ВИА Гра» соблазняла зрителей танцами и откровенными нарядами. Ольга Корягина, несмотря на заметно округлившийся животик, в зажигательной пляске не отставала от своих напарниц. Она раз за разом посылала страстные взгляды в сторону Андрея и, видя, как «зажигается» от этого ее возлюбленный, с удвоенной энергией выделывала сексуальные па, пишет газета «Твой день». После шоу все трое быстро покинули увеселительное заведение: будущей маме лишние нагрузки вредны.