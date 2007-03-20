Тестя Баскова спасают врачи

Борис Шпигель сутки провел в кардиореанимации элитной московской клиники. Недомогание 54-летний мужчина почувствовал еще утром. Борис Исаакович выпил таблетки и отправился на работу. Через несколько часов состояние ухудшилось: резко подскочило давление, появились давящие боли в сердце. Тесть Николая Баскова обратился за помощью к врачам. Шпигелю срочно сделали кардиограмму. А ознакомившись с ее результатом, медики, не слушая возражений пациента, на «скорой помощи» срочно госпитализировали его в кардиореанимацию. Борис Шпигель давно страдает сердечной недостаточностью. Это не первый случай, когда он попадает в больницу. Однако на этот раз кардиограмма показала ишемическую болезнь сердца, нестабильную стенокардию и гипертонический криз. Врачи уложили больного на носилки и запретили ему даже двигаться, чтобы избежать инфаркта. В лежачем состоянии Шпигеля доставили в реанимацию, где медики провели курс интенсивной терапии. Выписали именитого больного уже на следующий день, пишет газета «Твой день». – Борис Исаакович не любит лежать в больничных палатах, поэтому мы пошли ему навстречу и отпустили домой в удовлетворительном состоянии, – прокомментировал врач-реаниматолог.