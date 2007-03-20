Витас не смог доказать, что поет не под «фанеру»

Артист без прошлого, но «с жабрами и нечеловеческим голосом» не дает интервью, зато очень плодовит в творческом плане: по слухам, он автор более 500 песен. Витас решил опровергнуть слухи о том, что выступает под фанеру. Он то и дело подносил или удалял его ото рта, начинал петь с середины фразы. Маниакальная настойчивость исполнителя несколько раздражала: уж очень хотелось вернуться из созданной им атмосферы бара-караоке в концертный зал, пишет "КП"-Ярославль. Да, песни вроде «На недельку до второго, я уеду в Комарово…» он пел сам, но вот во время «космических» завываний певцу явно приходила помощь «свыше» - от звукорежиссера. Артист мог бы хоть для приличия изобразить напряжение от извлечения умопомрачительных нот. Но ему было не до того: во время невероятных партий Витас танцевал в стиле Майкла Джексона и обаятельно улыбался. Чего-чего, а артистизма поп-звезде не занимать. Он буквально гипнотизирует голосом, хотя ничего особенного не говорит, завораживает взглядом и безумно эротично двигается. В жизни же Витас смотрит и разговаривает нормально, а в джинсах, которые надел после концерта вместо строгого костюма, выглядит обычным парнем. Система раздачи автографов поразила. Всех желающих друг за другом пропускали в гримерку, где артист находился абсолютно один. - Его можно будет поцеловать? – переживали поклонницы. - А почему бы и нет, - успокаивала охрана. Витас сыпал поклонницам комплименты, отвечал на все вопросы и даже интересовался их жизнью. Одна из девчонок восхитилась эксклюзивными телодвижениями своего кумира - Это танец шаманов, - поделился Витас, - я ему недавно научился всего за 15 минут и теперь использую на концертах. Хочешь, покажу? Артист тут же встал и станцевал лично для поклонницы.