Британские СМИ пророчат Сердючке победу на «Евровидении»

Вызывающий номер украинской «участницы» песенного конкурса «Евровидение» - Верки Сердючки в исполнении 33-летнего артиста Андрея Данилко - имеет все шансы на успех. Такое мнение высказано в субботнем номере британской газеты «Дейли Телеграф». «Что касается спорного вопроса вкуса, показной манерности и нелепого костюма, то переодетый в женское платье артист Данилко, похоже, удовлетворяет всем критериям, необходимым для успешного выступления на «Евровидении», - пишет издание. «Номер Верки Сердючки, несомненно, заставит содрогнуться даже Терри Вогана», - иронизирует газета. Комментатор телекомпании "Би-Би-Си" Терри Воган уже много лет бессменно работает на «Евровидении» и славится своим сарказмом в отношении участников конкурса. Именно благодаря комментариям Вогана «Евровидение» все еще пользуется огромной популярностью в Великобритании, сообщает РИА Новости. Вместе с тем, «Дейли Телеграф» напоминает и о новой «холодной войне», которая может разразиться «на одной из самых слащавых площадок». Дело в том, что многие в России и за рубежом уже обратили внимание на текст песни Верки Сердючки, где звучит сочетание немецкого, английского, русского и украинского языков, но особенно «цепляют» ухо слова «Russia Goodbye» («Россия, прощай»). «Для многих россиян они представляют прямое оскорбление со стороны своенравного соседа», - пишет автор статьи в «Дейли Телеграф». При этом здесь же приводится объяснение самого Данилко, который сказал, что на самом деле в песне звучат другие слова: не «Russia Goodbye», а «Lasha tumbai», что на монгольском языке означает «сбитое масло». «Всем, кому слышится «Russia Goodbye», надо прочистить уши», - цитирует издание слова артиста.