Джамелия спела для дочки российского миллионера

Популярная британская певица Джамелия недавно побывала в Москве и выступила на мероприятии, посвященном дочери российского миллионера Сергея Пластинина. Концерт был организован в связи с презентацией проекта под названием «Kira Plastinina», который прошел на минувшей неделе в «Экспоцентре». Джамелия получила кругленькую сумму с шестью нулями за свое выступление, пишет «Коммерсант». Для названия нового брэнда дизайнерской одежды совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» выбрал имя своей 14-летней дочери. Кира Пластинина, несмотря на юный возраст, уже придумывает модели одежды для 20 одноименных бутиков по всей России. Приятный музыкальный подарок от господина Пластинина - выступление Джамелии - ждал гостей после сразу же после показа. Источник «The Daily Mirror» сообщил: «Она заработала целое состояние. Это деньги, от которых она не могла отказаться». Как стало известно «The Sun», в Москве певицу приняли по-королевски. Джамелию повсюду сопровождал кортеж, состоящий из нескольких лимузинов. Звезду поселили в шикарный отель, где номер стоит 4 тысячи долларов в сутки. Кроме того, рядом с местом, где она жила, находился крупный торговый центр. Вернувшись из приятного путешествия в Россию, Джамелия не прервала контакты с принимавшим ее бизнесменом. Теперь, видимо решив, что в России все предприниматели любят английский футбол, как владелец «Chelsea» Роман Абрамович, певица просит у миллионера сделать инвестиции в команду своего бойфренда Даррена Байфилда. Футболист выступает за клуб второго английского дивизиона «Миллуол».