Одежду от Андре Тана – уже покупают в Европе

Носить то, что нравится, а не навязано рекламой, оставаться собой и противостоять глобализации. Это взгляд на моду ведущего программы “Жертва моды” на Новом канале, известного дизайнера Андре Тана. Свою новую коллекцию он с безумным успехом представил на Украинской неделе моды, которая проходит в Киеве. Пропустить показ Андре Тана для настоящего модника – вещь недопустимая. Поэтому любителей пробиться к подиуму намного больше, чем вмещает зал. Среди почитателей дизайнера - немало звезд. Мария Ефросинина, телеведущая: “Я сегодня пробилась сюда сквозь стену людей с большим трудом, я должна была возвращаться со съемки завтра, поменяла билет, прилетела попасть на его показ.” Роман Виктюк, режиссер: “Я закричал, я еду, я все покинул и сегодня утром только прилетел.” Настоящая звезда есть и на подиуме. Украинка Снежана Онопка, которая входит в десятку лучших топ-моделей мира, на показ прилетела из Америки. Обычно за дефиле она получает гонорар с четырьмя нулями. Для Тана работала бесплатно. Андре Тан, дизайнер: “Когда Дольче-Габбана – бесплатно это дань украинской моде, спасибо, что она поддержала ее. Чтобы дизайнер выделился из общей массы, ему всегда нужно использовать международную топ-модель, берут бешеный кредит, только тогда у них появляется возможность появится на обложках модных журналов.” Немного гламура, немного спортивных элементов, много черного и металлика, удушающие голубой и синий цвета – это мода от Тана на сезон осень-зима. Высокие платформы и большие украшения обязательны. Снежана Онопка мировые модные тенденции знает замечательно - работает с Луи Виттон и Кевин Кляйн, Гуччи и Прада, Дольче-габбана и Ив Сен Лоран. От футуристической коллекции Тана Снежана в восторге. Снежана Онопка, топ-модель: “Я много бы чего одела, мнет нравится пальто, туфли, сапоги, леггинсы, много вещей. Мне очень нравится творчество Тана, эта коллекция, ему нужно попробовать себя на мировом рынке.” Наряды от Тана уже покупают в Париже. Вскоре его коллекции будут продаваться и в Берлине. Ведь дизайнер только что привез Гран-при с престижной выставки в Германии. Источник: Новый Канал.