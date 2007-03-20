СРОЧНО! Никита Малинин ушел от отца

Александр Малинин и его сын Никита, победивший на "Фабрике звезд-3", как мы уже писали, давно не работают вместе. Знаменитый певец лишился сына и в качестве партнера по сцене, и в качестве объекта продюсирования, да и личные отношения Малинина-старшего и младшего оставляют желать лучшего. У Никиты Малинина благодаря "Фабрике звезд" был весьма успешный старт. Отец "фабриканта" рассчитывал на благоразумие и трудолюбие отпрыска и взялся за его продюсирование. Но Никита под чутким руководством отца работать не хотел, тем более ему казалось, что от него слишком много требуют. "После участия в "Фабрике" я стал самостоятельно гастролировать, - говорит певец. - Времени работать в папином коллективе просто нет. Пришлось уйти! Тем более и зарабатываю я теперь сам". Александр Малинин был недоволен поведением сына, считая его ленивым и легкомысленным. Сам же Никита склонен оценивать себя иначе. Молодой человек жалуется на недостаток вдохновения, пишет "КП-Волгоград". По его словам, именно поэтому работа над новым альбомом занимает так много времени. "Мне нужна свобода для творчества! – заявил "фабрикант". - Сейчас я записываю новый альбом, больше половины песен уже есть, но работа все равно двигается медленно. Не приходит как его… вдохновение". О своем знаменитом отце Никита говорит осторожно. "Слухи в прессе о наших ссорах пошли после того, как выяснилось, что я живу отдельно от родителей. Но отдельная квартира у меня давно была", - пояснил "фабрикант". "Я его в последнее время очень редко вижу, - признавался сам Александр Малинин в одном из интервью. - Сын отказался со мной работать. Потому что со мной нужно действительно ра-бо-тать. В прямом смысле. А Никита ленивый. Он предпочел свободу, чтобы заниматься своими делами и чтобы его никто не контролировал. И он ее получил. Вперед! Раз не звонит, значит, все в порядке, значит, деньги есть".