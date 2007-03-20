Жанна Фриске скрывает синяки

Певица Жанна Фриске на днях побывала с деловым визитом в Самаре. Вдали от шумной столичной жизни артистка разоткровенничалась и поведала свои самые сокровенные тайны. Оказывается, в настоящее время сердце одной самых сексапильных звезд эстрады свободно, пишет "КП-Самара". К тому же Фриске призналась, что никогда не испытывала любви ни к одному мужчине. В отсутствие любовных страстей певица полностью посвятила себя работе. Как мы уже писали, сейчас она постигает азы циркового искусства на шоу "Цирк со звездами". Жанне очень нравится участвовать в проекте, и ради этого она готова готова идти на жертвы. По собственному признанию певицы, все ее тело покрыто синяками. Впрочем, Фриске умело скрывает от зрителей многочисленные гематомы. "Пока идет шоу, каждый из участников попробует себя в шести жанрах, - рассказала Жанна. - На сегодняшний день прошла только вторая съемка, впереди еще четыре, а затем полуфинал и финал. На экране все красиво и легко, но на самом деле все совсем непросто. Я с утра до вечера - в цирке, и очень довольна своими результатами. Хорошо, что никто не видит множества синяков после бесконечных тренировок". Вероятно, сейчас у Фриске действительно нет времени на сердечные дела. Однако, если верить слухам, кавалеров Жанна меняет как перчатки. "Чего только обо мне не писали! – говорит артистка. - Я уже давно перестала обращать внимание на эти слухи. Особенно часто появляются статьи о моих "женихах". То это Леша Серов из "Дискотеки Авария", то еще кто-то. Я свою личную жизнь никогда напоказ не выставляла. И все-таки прежде чем что-то писать, нужно хотя бы уточнить информацию, а не публиковать то, что захотелось. Мое сердце сейчас свободно". Жанна, с одной стороны, готова к созданию большой и крепкой семьи, а с другой, звезду пугает потенциальная возможность краха семейных отношений. "Настоящую любовь я еще не испытывала, - откровенно призналась артистка. - Были только страсть и влюбленность. Я мечтаю о большой и счастливой семье. Но я не тороплюсь, считаю, что всему свое время. Просто пока я не встретила того мужчину, который стал бы моим спутником по жизни. Не хочу выходить замуж и разводиться. Для меня пример - мои родители, которые живут душа в душу почти тридцать пять лет". А пока Жанна Фриске все еще находится в поиске и ждет "своего" мужчину. "Каким должен быть мой мужчина? Самодостаточным, целеустремленным, мужественным, умным и тактичным, - сказала певица. - Человек должен знать, чего хочет, и целеустремленно идти цели. И, конечно, в нем должен быть шарм. Для меня настоящий мужчина - тот, который пришел и победил. В напористом поведении я чувствую абсолютное мужское начало и начинаю трепетать. Открою вам секрет - я до сих пор смущаюсь, когда вижу того, кто мне симпатичен. И этого я не стесняюсь".