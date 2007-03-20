Жанна Фриске скрывает синяки

20 марта 2007, 14:26

Певица Жанна Фриске на днях побывала с деловым визитом в Самаре. Вдали от шумной столичной жизни артистка разоткровенничалась и поведала свои самые сокровенные тайны. Оказывается, в настоящее время сердце одной самых сексапильных звезд эстрады свободно, пишет "КП-Самара". К тому же Фриске призналась, что никогда не испытывала любви ни к одному мужчине. В отсутствие любовных страстей певица полностью посвятила себя работе. Как мы уже писали, сейчас она постигает азы циркового искусства на шоу "Цирк со звездами". Жанне очень нравится участвовать в проекте, и ради этого она готова готова идти на жертвы. По собственному признанию певицы, все ее тело покрыто синяками. Впрочем, Фриске умело скрывает от зрителей многочисленные гематомы. "Пока идет шоу, каждый из участников попробует себя в шести жанрах, - рассказала Жанна. - На сегодняшний день прошла только вторая съемка, впереди еще четыре, а затем полуфинал и финал. На экране все красиво и легко, но на самом деле все совсем непросто. Я с утра до вечера - в цирке, и очень довольна своими результатами. Хорошо, что никто не видит множества синяков после бесконечных тренировок". Вероятно, сейчас у Фриске действительно нет времени на сердечные дела. Однако, если верить слухам, кавалеров Жанна меняет как перчатки. "Чего только обо мне не писали! – говорит артистка. - Я уже давно перестала обращать внимание на эти слухи. Особенно часто появляются статьи о моих "женихах". То это Леша Серов из "Дискотеки Авария", то еще кто-то. Я свою личную жизнь никогда напоказ не выставляла. И все-таки прежде чем что-то писать, нужно хотя бы уточнить информацию, а не публиковать то, что захотелось. Мое сердце сейчас свободно". Жанна, с одной стороны, готова к созданию большой и крепкой семьи, а с другой, звезду пугает потенциальная возможность краха семейных отношений. "Настоящую любовь я еще не испытывала, - откровенно призналась артистка. - Были только страсть и влюбленность. Я мечтаю о большой и счастливой семье. Но я не тороплюсь, считаю, что всему свое время. Просто пока я не встретила того мужчину, который стал бы моим спутником по жизни. Не хочу выходить замуж и разводиться. Для меня пример - мои родители, которые живут душа в душу почти тридцать пять лет". А пока Жанна Фриске все еще находится в поиске и ждет "своего" мужчину. "Каким должен быть мой мужчина? Самодостаточным, целеустремленным, мужественным, умным и тактичным, - сказала певица. - Человек должен знать, чего хочет, и целеустремленно идти цели. И, конечно, в нем должен быть шарм. Для меня настоящий мужчина - тот, который пришел и победил. В напористом поведении я чувствую абсолютное мужское начало и начинаю трепетать. Открою вам секрет - я до сих пор смущаюсь, когда вижу того, кто мне симпатичен. И этого я не стесняюсь".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:58
Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
10:02
Православный священник назвал главное условие канонизации Путина
09:31
В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить
09:13
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
09:09
Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы
09:06
Чат с Григолом Катамадзе
08:53
В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту
08:19
День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день
08:16
Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе мнение
08:15
Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности
07:55
В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"
07:11
Протоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнім
06:54
Страшный сон Кремля становится реальностью мнение
06:33
Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать
06:16
Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото
05:51
Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить
05:24
Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году
04:49
"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса
04:18
Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото
03:56
1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях Видео
03:25
Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство
02:59
“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности
02:37
В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню Видео
02:09
"Лифчик забыла надеть". Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото
01:44
В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина
01:19
Свидетель убийства Немцова намерена участвовать в "Мисс Украина Вселенная"
00:54
Востоку Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять