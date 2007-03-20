Алексей Глызин коллекционирует автомобили

Известный певец, музыкант и страстный автолюбитель Алексей Глызин на днях купил себе новую машину. Алексей очень долго и тщательно ее выбирал и по комфорту и по динамическим показателям. «BMW x5» – подошла по всем параметрам. Этот не очень большой «железный конь» отлично вписался в его коллекцию. «Сейчас у меня несколько машин – Audi, Infiniti, BMW, Mercedes-Benz SL-класса. Что может подтолкнуть меня к покупке новой машины? Модельные ряды автомобилей постоянно обновляются, появляются более совершенные и интересные варианты. И если я понимаю, что обновлённая модель нравится мне больше, то, не задумываясь, приобрету её. Прежде всего, я обращаю внимание на то, как автомобиль ведёт себя на трассе, каковы его скоростные качества, комфорт, экономичность. Обязательно провожу тест-драйвы – либо беру машину "на пробу" у друзей, либо обращаюсь в автосалон» - прокомментировал певец.