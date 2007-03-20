Лолита рассказала всю правду о романах

Певица и телеведущая Лолита Милявская всегда была в центре внимания общественности. Несмотря на наличие у артистки законного мужа ей то и дело приписывают романы с некими молодыми людьми. В недавнем интервью Лолита решила рассказать всю правду о своих кавалерах. "Мне постоянно приписывают какие-то романы, - сетует певица. – Например, прошлым летом написали, будто я отдыхала во Франции с "отпетым мошенником" Томом Хаосом и он из-за меня поменял питерскую квартиру на московскую. На самом деле я ездила во Францию на схемки проекта Первого канала "Большие гонки", и "мошенник" просто был со мной в одной команде. А после прошлогоднего фестиваля "Пять звезд" моим любовником объявили Диму Оленина". Кстати, во время концерта Бориса Моисеева, который прошел в Кремле в начале марта, Лолиту сопровождал как раз Дима Оленин, диджей "Русского радио". Но певица все равно уверяет, что все слухи в прессе были сильно преувеличены. "Просто там был полный тухляк, - пояснила звезда сцены, - и, чтобы оживить обстановку, мы с Димкой устроили небольшое шоу". Впрочем, был у Лолиты и еще один кандидат в кавалеры – украинский спортсмен Юрий Киселев, пишет "Экспресс-газета". Вместе с ним певица этой зимой даже отправилась отдыхать в Эмираты. "И с Юрой Киселевым у меня никакого романа нет, - комментирует Лолита. – Нас связывает лишь совместное участие в различных проектах. Познакомились мы на съемках тех же "Больших гонок". Потом снимались в проекте "Властелин горы". А сейчас я, судя по всему, буду вместе с Юрой организовывать бои без правил и делать из этого театрализованное шоу. Да, мы отдыхали в Дубае. Юра, как галантный кавалер, конечно, за мной ухаживал. Но как ни старались журналисты собрать на нас фотокомпромат, им не удалось снять нас даже целующимися". Супруг певицы, бизнесмен Александр Зарубин, действительно в последнее время практически не появляется вместе со звездной женой. По словам самой Лолиты, с мужем они общаются в основном посредством sms-сообщений. "Нет-нет, с Александром Леонидовичем ничего не случилось, - уверяет артистка. – Просто он все время работает. У него нет таких понятий, как "выходные" и "праздники". В частности, в эти рождественские каникулы он находился в Германии на переговорах вместе со своими компаньонами. А у меня это были единственные десять дней, когда я могла спокойно отдохнуть". "Зато на день рождения Александр Леонидович подарил мне роскошный пентхаус на Таганке, - похвасталась певица. - В общем, у нас с Александром Леонидовичем все нормально. Мы с ним постоянно на связи. И седьмая печать в паспорте пока стоит".