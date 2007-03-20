Беркова на день рождения Митрофанова подарила свежее порно

В минувшую пятницу 45-летие отметил депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов. Как и всегда, всем известный депутат подошёл к своему празднику неординарно, совместив его с ежегодной радио-премией имени Попова. Мероприятие было намечено провести в одном из столичных казино. К 19.00 на поклон с подарками пожаловали дуэт "Тату", Юля Савичева, Дима Маликов, итальянская звезда Erica, различные политические деятели, артисты кино и телевиденья, а так же известная порно-звезда Елена Беркова. Зная огромную тягу Алексея Митрофанова к эротике, решила просто-напросто, подарить свою новую подборку в стиле порно, чем несказанно обрадовала именинника.