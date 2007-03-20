Александр Воевуцкий поматросил и бросил брюнетку (Эксклюзивные подробности)

Александр Воевуцкий (он же Александр Вуд, он же просто Вуцкий) в очередной раз сменивший свое сценическое имя, а точнее вернувшись к родному, данному папой и мамой, снова поменял свою рабочую команду и с ней-то и отснял новое видео на песню «Зачем?». Режиссеры братья Стеколенко сами продумывали сюжет клипа, правда, обо всем консультировались с певцом (это первое сотрудничество Воевуцкого со Стеколенками). В итоге в павильоне киностудии разыгрывалась психологическая драма с участием двух актеров – Александра Воевуцкого и очаровательной брюнетки Светланы. Света и Александр играют пару, в которой произошел разлад. В итоге, главный герой сидит в кресле и с печальным видом размышляет «зачем все возвращать назад, если можно поставить жирную точку». Со стороны, правда, драма смотрелась не очень убедительно. Одну и ту же сцену переснимали несколько раз. Хотя, возможно, благодаря опыту и таланту режиссеров, в смонтированном варианте выглядеть будет все более правдоподобно. Символичную точку певец поставил и на своем «плюшевом» образе. Отныне Александр будет петь жалостливые песни про жизнь, и про любовь, а одеваться будет в элегантные классические костюмы с галстуками. Именно в таком образе поклонники Воевуцкого и будут любоваться на своего кумира в новом клипе. Не преминул артист похвастаться тем, что в ближайшее время выйдет его новый альбом «В самое сердце», презентация которого состоится буквально на днях.