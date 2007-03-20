У Татьяны Булановой не будет сына Миши (Шокирующие подробности)

Певица Татьяна Буланова и ее супруг, футболист Владислав Радимов, вопреки слухам еще не определились с именем для своего новорожденного малыша. Говорили, будто мальчику выбрали имя Миша, но сама молодая мама эту информацию опровергла. На днях артистку и малыша выписали из роддома. Встречать жену и сына Влад Радимов приехал в не очень хорошем настроении, пишет "КП-Санкт-Петербург". По словам очевидцев, вид у него был озабоченный и недовольный. Особенно расстроило футболиста обилие зевак и репортеров. "Вижу я, как вы нас любите: сегодня утром кто-то из журналистов пытался прорваться к моей жене в палату, - возмутился Влад. - А может, нам через черный ход выйти?" - Татьяна Буланова и ее малыш пролежали в отдельной палате роддома 8 дней. На все расспросы о самочувствии певица отвечала кратко: "Все в порядке, младенец в порядке, вот иду на процедуры. Сын растет и развивается как положено. Раз уже выписывают, значит, все в норме". Из дверей роддома Буланова вышла красивой, свежей, с безупречным макияжем. Свое настроение артистка описала так: "Отличное, просто петь хочется!" Поделилась Татьяна и своим секретом красоты: "Сохранять хорошее настроение, есть поменьше жирного и мучного". А вот вопрос об имени вызвал бурную реакцию певицы. Она опровергла слухи о том, что мальчика уже назвали Мишей или Никитой. "Ой, нет, только не Мишей! - сказала Татьяна. - И про Никиту пока точно не скажу. Мы еще будем думать над этим". На кого похож новорожденный, молодая мама пока не знает. "А на кого похожи маленькие дети? На самих себя, - только и сказала она. - Там еще ничего не понятно".