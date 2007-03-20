ШОК! Бритни в кустах с незнакомцем

Охрана реабилитационного центра, в котором в настоящее время находится Бритни Спирс, обнаружила певицу в кустах в компании таинственного незнакомца. Оказалось, что это был партнер Бритни по игре в теннис, с которым она до этого сыграла несколько сетов. Покинув корт, пара направилась в кусты, где и была застигнута сотрудниками охраны. "Бритни и ее новый приятель сначала сыграли в теннис, а потом направились в ближайшие заросли кустов", - рассказал британской газете Daily Star источник из клиники в Малибу. "Там они страстно обнимались, однако секса между Бритни и ее партнером по игре в теннис не было", - добавил источник, который, видимо, и является представителем охраны. "Нам ничего не оставалось делать, как разлучить их, а затем отчитали их - они находятся на излечении и подобные отношения между пациентами в клинике не поощряются", - добавил источник из центра Promises. Стоит отметить, что этот "загадочный мужчина" не является тем молодым человеком, которого Бритни Спирс недавно представила как своего нового избранника. На прошлой неделе певица заявила, что у нее романтические отношения с рок-гитаристом Джейсоном Фильео, с которым она познакомилась во время встречи общества анонимных алкоголиков. В то же время, работники учреждения не в восторге от поведения своей подопечной. "У Бритни очень серьезные проблемы поведения - она очень требовательна и ведет себя так, как если бы ей было 12 лет. Кроме того, она не понимает, чего она хочет", - якобы сообщил один из работников центра.