У Пэрис Хилтон очередной любовник

Все знают, что у этой светской львицы есть как будто бы постоянный молодой человек, причем в статусе жениха, однако появление рядом с ней очередного воздыхателя, кажется, уже никого не удивляет. На этот раз это актер Джош Хендерсон (Josh Henderson), известный нам по телесериалу "Отчаянные домохозяйки" (Desperate Housewives). Около двух лет молодой человек встречался с Эшли Симпсон, теперь же он проявил интерес к девушке с нелегким характером, Пэрис Хилтон (Paris Hilton). Согласно данным журнала Star, Пэрис и Джош познакомились в субботу в клубе Area (Hollywood). Источник рассказал журналу: "Они не сводили друг с друга глаз. При этом Пэрис выглядела абсолютно сраженной чарами Джоша. Все это время она не прекращала улыбаться и смеяться в ответ на все, что он рассказывал, - словно ее заколдовали. Нельзя не отметить, и тот факт, что Пэрис и Джош прекрасно смотрелись вместе." Позже они вместе покинули клуб на одном из автомобилей их общих друзей. "Пэрис и Джош сидели вместе в автомобиле в течение приблизительно 15 минут," говорит источник. "Это было похоже на беседу с налетом флирта. Думаю, что они планировали побыть немного наедине перед тем как отправиться к дому Пэрис, где проходила вечеринка, посвященная празднованию Дня Святого Патрика."