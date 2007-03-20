Украинские мультфильмы оказались под угрозой

Украинская государственная киностудия "Укранимафильм" в ближайшее время может оказаться банкротом и выставлена на продажу. Об этом в Киеве агентству "Новый Регион — Киев" сообщил сам директор "Укранимафильма" — Виктор Слепцов. "Уже сейчас предприятие готовится к процедуре банкротства, растет задолженность по налогам и другим платежам. Все, что у нас есть — пойдет с молотка", — заявил он. По словам Слепцова, студия может обанкротиться из-за того, что Специальная контрольная комиссия при Министерстве культуры затягивает рассмотрение заявок по новым проектам "Укранимафильма", и в результате этого студия несет колоссальные убытки. Руководитель студии рассказал, что в 2006 году "Укранимафильм" подал заявку на 12 новых мультфильмов. Однако, уже 15 месяцев студия не может запустить в производство ни одного фильма. "Мы работаем в режиме один день в месяц. Это — экономическая модель уничтожения украинского кино", — считает Слепцов. "На президента я уже не надеюсь, я обращаюсь к единственному человеку, который может помочь — премьер-министру Януковичу", — заключил он.