Бритни просят покинуть шоу-бизнес

Поп-певица Бритни Спирс должна покинуть шоу-бизнес и вернуться домой после того, как выйдет из реабилитационной клиники Promises Treatment Center в Малибу, где она находится на данный момент. На этом настаивают родные Спирс. "Бритни нужно определиться с приоритетами и решить, что для нее в жизни важно, а что - нет. Причем чем быстрее она это сделает, тем лучше будет для нее. Иначе в один прекрасный день она может просто не проснуться. Вся жизнь Бритни пошла кувырком и мне страшно подумать, что может случиться с ней дальше", - заявила Чанда МакГоверн, тетя певицы, в интервью британскому изданию Daily Star. МакГоверн утверждает, что певица должна вернуться домой, в Луизиану, где люди любят ее за то, что она Бритни, а не за ее славу и успех. Тетя Спирс утверждает, что в Калифорнии певица не может "сходить в магазин, в кино или ресторан без того, чтобы ее кто-нибудь не сфотографировал, не попросил автограф", люди следят за каждым ее движением. "Ее семья хочет, чтобы после выхода из клиники она вернулась в Кенвуд со своими сыновьями. Там Бритни получит всю необходимую ей любовь и поддержку", - говорит МакГоверн. Спирс намерена выписаться из реабилитационного центра на этой неделе, на два дня раньше установленного срока. Решение певицы связано с ее желанием посетить вечеринку по случаю двадцать девятого дня рождения своего экс-супруга, Кевина Федерлайна. Праздничная вечеринка состоится 21 марта в лос-анджелесском клубе Eleven.