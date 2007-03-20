Московский кинофестиваль перешел под полный контроль Никиты Михалкова

Московский международный кинофестиваль перешел под полный контроль его президента, режиссера Никиты Михалкова. Это произошло после того, как от организации ММКФ был отстранен возглавляемый Ренатом Давлетьяровым ФГУП "Интерфест". Напомним, что это не первая кадровая перестановка в ММКФ – в 2006 году отборочная комиссия работала без председателя. Кроме того, со своего поста ушел директор по связям с общественностью кинокритик Петр Шепотинник, а за две недели до открытия XXVIII ММКФ известный режиссер Михаэль Ханеке известил фестиваль о своем отказе от почетной миссии председателя жюри, сообщает "Коммерсант". По некоторым данным, в 2007 году Никита Михалков объявил, что уйдет с фестиваля, если там останется Ренат Давлетьяров, и в поддержку президента ММКФ выступили спонсоры, а также ряд чиновников. Вероятным приемником "Интерфеста" "Коммерсант" называет генерального директора компании "Парагон" Наталью Семину, близкую к Никите Михалкову. Также художественным руководителем ММКФ было сделано Кирси Тюккиляйнен, возглавляющей международный отдел финского Кинофонда. В то же время, высказываются предположения, что новые организаторы все равно могут обратиться к профессионалам из "Интерфеста", который, в свою очередь, вряд ли пойдет на подобный шаг. По данным обозревателей "Коммерсанта", чтобы избежать срыва мероприятия, до которого осталось около трех месяцев, организаторы ММКФ могут также обратиться за помощью в Федеральное агентство по культуре и кинематографии (ФАКК).