Bon Jovi объявили дату выхода своего нового альбома

Новый альбом группы Bon Jovi под названием Lost Highway появится на прилавках музыкальных магазинов 19 июня 2007 года. Некоторые песни из нового альбома уже увидели свет. Одна, заглавная песня Lost Highway, прозвучала в трейлере к фильму "Реальные кабаны" с Джоном Траволтой, а другая, We Got It Going – прозвучала в одной из телепрограмм. Сингл из альбома Who Says You Can't Go Home уже успел занять первое место в чарте Billboard's Hot Country Songs, став первой за 30 лет песней, исполненной не кантри-группой, но занявшей первое место в данном рейтинге Billboard. В поддержку своего нового альбома Bon Jovi планируют отправиться в турне, о датах которого станет известно в ближайшем будущем, передает @music. Стоит отметить, что прошедший, 2006 год, оказался для Bon Jovi удачным - группа заняла третье место среди самых успешных рок-групп, заработав при этом на концертах 131 млн. долларов. Альбом Lost Highway станет последователем диска Have a Nice Day, который вышел в 2005 году, и разошелся тиражом в 1,4 млн. копий. Кроме выпуска нового диска, группа Bon Jovi планирует принять участие в проекте Live Earth, который проводится под патронажем Альберта Гора, бывшего вице-президента США. Активисты экологического движения планируют провести ряд концертов по всему миру, направленных на популяризацию проблемы глобального потепления. Среди подтвердивших свое участие – группа Red Hot Chili Peppers, Бон Джови, Black Eyed Peas, Ленни Крэвитц, Энрике Иглесиас и многие другие.