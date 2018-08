Продюсера The Beatles и Шер судят за убийство

В понедельник, 19 марта 2007 года, в Лос-Анжелесе начался суд над музыкальным продюсером Филом Спектором (Phil Spector), работавшим с The Beatles и Шер. Его обвиняют в убийстве актрисы Ланы Кларксон (Lana Clarkson), совершенном 3 февраля 2003 года, сообщает Reuters. Сами слушания начнутся еще более чем через месяц. За это время адвокатам стороном и верховному судье Ларри Полу Фидлеру необходимо отобрать двенадцать присяжных из трехсот кандидатов. Тело Ланы Кларксон было обнаружено в принадлежащем Спектору особняке, после того как услышавшие выстрел соседи позвонили в службу 911. Адвокаты продюсера утверждают, что актриса совершила самоубийство. Начало слушаний по делу Спектора уже неоднократно переносилось по различным причинам. Все это время продюсер находится на свободе, суд выпустил его под залог в один миллион долларов США. 67-летний Фил Спектор также успел поработать с The Ronettes, Тиной Тернер и другими артистами. Придуманная им техника "стена звука" (Wall of Sound) помогает добиваться большей плотности звучания при помощи несколько одинаковых инструментов (например, гитар), играющих в унисон