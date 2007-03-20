Верка Сердючка поедет на «Евровидение» без поддержки

Исполнителю Андрею Данилко (он же Верка Сердючка), который будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2007", не понадобится какая-либо дополнительная поддержка или реклама. Об этом заявил продюсер Сердючки Юрий Никитин, сообщает издание "Деловая неделя". Данилко не будет пользоваться поддержкой каких-либо звезд и не поедет в промо-тур. По мнению Никитина, на территории бывшего СССР исполнитель и так достаточно популярен, а в государствах, где Сердючку не знают, концерты вряд ли добавят ему известности. Сердючка поедет на "Евровидение" с песней Danzing, клип на которую должен появиться в ближайшее время. "Мы планируем снимать его где-то через две недели, и он будет запущен в украинский телеэфир еще до конкурса" - сказал Никитин. Тот факт, что страну на песенном конкурсе будет представлять Сердючка, жители Украины восприняли неоднозначно. В знак протеста радиостанция "Европа FM" даже проводила sms-голосование и устраивала акцию, в ходе которой было сожжено чучело исполнителя. Напомним, что в 2004 году представлявшая Украину певица Руслана заняла на "Евровидении" первое место. Ее песня "Дикие танцы" (Wild Dance) набрала 280 баллов. В качестве подготовки к своему выступлению на конкурсе Руслана объехала с концертами более десяти стран, что и сказалось на ее результатах.