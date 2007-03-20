Коллекцию одежды «Антиспид» завтра продадут с аукциона

Модель дизайнера Анны Бублик, 25 лет, в костюме ”Человек без лица” дефилирует на показе, посвященном борьбе со СПИДом. Мероприятие состоялось в прошлый понедельник в столичном Альта-центре в рамках Украинской недели моды. — Костюм готовила две недели, — рассказывает дизайнер. — Времени было мало. В начале марта вернулась из парижского шоу-рума. Сшила несколько костюмов для певцов Ани Лорак и Виталия Козловского. Как и раньше, одеваю бывшую участницу группы ” ВИ А Гра” Надю Грановскую-Мейхер. Анна говорит, что сшила черный бархатный комбинезон и шелковое платье с красными крыльями, использовав крашенные перья. Так дизайнер хочет напомнить миру о больных СПИДом людях, которых не замечают. Комбинезон закрывает лицо, руки, ноги модели. Ее глаза и уста обклеены вокруг багряными стразами Сваровски. В первый раз украинские дизайнеры выступили в защиту ВИЧ-инфицированных людей в 2006 году. Тогда модельер Алексей Залевский показал коллекцию ”Антиспид”, использовав в ней одноразовые шприцы и надутые презервативы. Эпатажную одежду он показал на прошлой, 19-й Украинской неделе моды. Акцию поддержал фонд ”Антиспид”. Его возглавляет дочка бывшего президента Леонида Кучмы Елена Франчук. В нынешней акции против СПИДа приняли участие 30 украинских дизайнеров. Они создали общую коллекцию в кроваво-красных тонах. Одна из моделей несла на руке живого белого голубя. В другой на сарафане был изображен ребенок. 22 марта в столичном клубе ”Арена” фонд ”Антиспид” будет продавать коллекцию на аукционе. Полученные деньги пойдут на помощь ВИЧ-положительным детям-сиротам. Дизайнеры шили платья за собственные средства. Говорят, что так приобщились к борьбе со СПИДом. — Цену на мой костюм выставим перед началом аукциона, — говорит львовянка Анна Бублик. — Думаю, начнем с 800 долларов. На аукционе карнавальных масок перед Новым годом мою маску оценили в 500 долларов, а купили за 10 тысяч.