УЖАС! Киану Ривз сбил папарацци

Кинозвезда Киану Ривз подозревается в том, что сбил своим автомобилем фотографа, сообщает AP во вторник со ссылкой на представителей полицейского департамента Лос-Анджелеса. По данным полиции, автомобиль Porsche, за рулем которого находился Ривз, в понедельник около 19:30 по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса сбил фотографа-"папарацци", пытавшегося сделать фото кинозвезды. Фотограф, имя которого в интересах следствия не сообщается, госпитализирован. Какие именно травмы получил фотограф в результате ДТП, полиция не уточняет. Дать иные комментарии по поводу инцидента представители полиции отказались, уточнив, что проводится тщательное расследование всех обстоятельств происшествия. В свою очередь, пресс-агент Киану Ривза, рассказал, что фотограф появился перед капотом автомашины кинозвезды в тот момент, когда актер выезжал с парковки. Ривз, по словам пресс-агента, сделал всё возможное, чтобы избежать столкновения, максимально снизив скорость автомобиля и постаравшись объехать фотографа. "Даже если столкновение и имело место, то виновен в нём в первую очередь фотограф, а не Ривз", – заявил пресс-агент. Даже если машина Ривза и задела фотографа, то на столь низкой скорости, что этот человек никак не мог получить серьезные травмы, с которыми требуется госпитализация, заявил представитель кинозвезды, косвенно обвинив "папарацци" в симуляции.