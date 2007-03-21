Шон Коннери сыграет отца Джеймса Бонда

Легендарный британский актер сэр Шон Коннери, получивший всемирную известность благодаря роли Джеймса Бонда, заявил, что мечтает сняться в новом фильме о секретном агенте 007. Правда, на этот раз 76-летний актер готов ограничиться ролью отца Джеймса Бонда. "Если будет хороший сценарий и в нём найдется место для меня, то я готов", – заявил Коннери. Одновременно он объявил, что информация о его полном уходе из кинематографа не соответствует действительности. "Сейчас я отдыхаю от актёрской работы, однако если появится заманчивое предложение, то я не буду отказываться от съёмок", – заявил актер. Последней работой Коннери стала роль в картине "Лига выдающихся джентльменов" 2003 года. Очередная серия "бондианы" запланирована к выходу на экраны в 2008 году к столетнему юбилею Йена Флеминга. Главную роль в ней сыграет Дэниел Крэйг, работу которого в "Казино Рояль" многие кинокритики оценили очень высоко.