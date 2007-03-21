Новый приемный сын Анджелины Джоли отправился в США

В среду, 21 марта, Анжелина Джоли и ее новый трехлетний приемный сын вылетели из Вьетнама на частном самолете, который взял курс на Соединенные Штаты, где отныне будет жить маленький Пакс Тхьен Джоли. Ребенок находился в одном из детских домов Хошимина, на прошлой неделе его перевезли в столицу страны, Ханой, для получения визы, позволяющей ему въехать на территорию Соединенных Штатов. Актриса смогла обмануть вездесущих папарацци, проскользнув мимо них прямо на борт самолета Gulfstream, ожидавшего ее аэропорту Ной Бай. Всю неделю, проведенную во Вьетнаме, Джоли пряталась от журналистов по роскошным отелям, ограждая Пакса от фотографов, которые преследовали их по пятам. Несколько раз, когда Джоли с сыном выходили из отелей, чтобы получить документы на усыновление или необходимые визы, они ездили в автомобилях с затемненными стеклами. Машину они покидали лишь на подземной парковке, куда вход журналистам был строго запрещен.