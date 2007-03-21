Орбакайте наколола Преснякова

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил сделать татуировку на ноге в виде первой буквы своего имени. Вместе со своей мамой Кристиной Орбакайте он поехал в один из тату-салонов, где мастер долго объяснял им технологию нанесения тату. За это время Орбакайте почему-то передумала, пишет газета «Жизнь». - Давай мы пока не будем ничего делать, - сказала она сыну. - Пусть пройдет время, чтобы ты был уверен, что хочешь ее сделать. - И, увидев, что сын расстроился, добавила: - Вот закончишь девятый класс - и сделаешь, раз уж так хочется.