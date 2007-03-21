Рома Зверь пропил свою шикарную квартиру

Находясь в творческом отпуске, Рома Зверь сменил место жительства и переехал в Киев, где снял на несколько месяцев однокомнатную украинскую хрущевку. Как признался Рома своим московским друзьям, он страдает тяжелой депрессией по поводу провала последнего альбома, и способы заглушить печаль музыкант выбрал традиционные. По их словам, Зверь уже месяц находится в запое и почти не выходит на связь, а любимыми местами артиста стали местные стрип-клубы и казино. Кроме того, Роман с удовольствием сходил на концерт «Агаты Кристи», пишет газета «Твой день».