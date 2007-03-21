СРОЧНО! Солист «Банд’эроса» подцепил венерическое заболевание (Шокирующие подробности)

Солист группы «Банд’Эрос» Батишта оказался тем еще ловеласом. Как признался рэппер, азы сексуальной жизни он познал уже в 13 лет, в этом же юном возрасте он умудрился «заработать» первое венерическое заболевание. Передающуюся половым путем болезнь удалось быстро вылечить, но спортивный интерес Батишты к любовным утехам медикам угомонить не удалось, пишет газета «Твой день». Будучи женатым на постановщице модных показов Нане, участник популярной группы продолжает утверждать, что женское внимание остается его главной радостью жизни. Останавливаться на достигнутом в покорении дамских сердец Батишта не намерен.