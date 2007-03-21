Ротару не спасли от агрессивной фанатки

Мы уже писали о том, что знаменитая певица София Ротару вынуждена была подать в суд на свою поклонницу Галину Стародубову. Женщина замучила певицу и ее окружение звонками с требованиями пустить ее на концерт. Но даже приговор суда, назначивший Стародубовой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, не смог спасти Ротару от агрессивной фанатки. Концертный директор Ротару Ольга Коняхина уверяет, что звонки от Галины не прекращаются. Конфликт между Ротару и Стародубовой начался четыре года назад. Галина одолевала команду звезду звонками и страшными угрозами, пишет "КП-Тула". Прошлым летом фанатка даже позвонила в Шереметьево и пообещала взорвать самолет, на котором певица полетит на гастроли. После того, как Стародубову задержали блюстители порядка, София Ротару, ее концертный директор Ольга Коняхина и конферансье певицы Сергей Краморенко подали на агрессивную фанатку в суд. "Я не хотела ничего плохого, - признавалась тогда Галина. - Просто мечтала ходить на все концерты Ротару. Раньше я дружила с Ольгой Коняхиной. Та проводила меня на выступления, в гримерку певицы, брала с собой в клубы и кафе. Мне очень понравилась публичная жизнь. Но в какой-то момент Ольга начала мне грубить и отказала в помощи. Я обиделась и захотела вернуть дружбу Оли. Почему же других ярых поклонников проводят на выступления бесплатно, а меня нет. Ведь я просто боготворю Ротару. У меня вся квартира завалена альбомами с ее фото. А ко мне такое отношение". На днях в Зареченском районном суде Галине вынесли приговор - 3 года лишения свободы условно по двум статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фанатка полностью признала свою вину. "Никаких звонков и СМС-ок больше не будет", - уверяла Галина. Однако в окружении Ротару приговором остались недовольны. "Условный срок меня и моих друзей не спасет от телефонного терроризма, - сетует директор Софии Ротару Ольга Коняхина. - Такого человека нужно упечь в психбольницу. Звонки от Гали до сих пор не прекращаются. Но я не собираюсь сдаваться. Я заново буду подавать заявление в суд, потому что другого спасения от этой фанатки у нас нет".