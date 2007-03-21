Буланова назвала сына Никитой

Крестным отцом сыну Радимова и Булановой станет известный российский футболист и друг Влада Дмитрий Хохлов. Счастливые супруги планируют крестить малыша через три месяца, а пока все последние дни они выбирали имя для ребенка. В конце концов Таня и Влад, посоветовавшись с родными, остановили свой выбор на имени Никита. – Назовем сына Никитой уже точно – рассказал Влад. – Имя выбрали коллегиальным решением. Всем оно пришлось по душе. Среди прочих рассматривались имя Роман и Михаил. Последнее предложила бабушка Радимова Нина Михайловна. Но ее предложение не прошло, пишет газета «Твой день». – Мы обязательно покрестим нашего малыша! – продолжает Радимов. – Пока не решили по срокам, но мне кажется, что лучше всего летом. Летом Никите исполнится три месяца, и уже тогда малыша можно будет показывать. А до этого возраста молодые родители не хотят, чтобы сына лишний раз кто-то видел. В этом вопросе они очень суеверны. Но уже сейчас Владислав и Татьяна определились с крестными. Они долго не думали, выбрали самых близких друзей. – Крестной станет Танина подруга, а крестным – мой близкий друг, игрок московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, – добавляет Радимов. – По крайней мере, они нам дали согласие. Влад во время пребывания супруги в роддоме позаботился обо всем. Он обустроил детскую комнату, купил необходимую мебель и одежду для малыша. Но главное – он подготовил любимой подарок. Зная любовь Татьяны к ювелирным украшениям, Радимов купил ей красивое кольцо с бриллиантом. – Цену я не хотел бы озвучивать, но поверьте, что оно будет недешевым, достойным того, чтобы Таня его носила, – признался Влад. – Как супруга справляется в первое время с материнскими обязанностями? – Как обычная нормальная женщина. Конечно, первое время тяжело. Но я тоже стараюсь помогать по мере возможности, не отлыниваю! Влад заявил, что, несмотря на то что у него очень плотный график игр, а Татьяна собирается скоро вновь выйти на сцену, няню малышу нанимать не будут. – Какая няня, если бабушек и дедушек столько, что отбоя нет, – улыбается футболист. – Родственники будут помогать. И Танины родители, и мои с удовольствием будут нянчить Никиту. – На кого похож малыш – на маму или на вас? – Что-то общее есть со мной, конечно, но сложно говорить сейчас, на кого он больше похож. Он растет и меняется буквально каждый день.