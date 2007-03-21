Ксюша Собчак залезла в плавки Лазарева (ФОТО)

Не успел Сергей Лазарев оправиться от шока после того, как его обворовали в поезде, как на очередных съемках развлекательной программы Первого канала «Цирк со звездами» певец лишился еще одной важной вещи – собственных штанов. Брюки с артиста прилюдно стянула телеведущая Ксения Собчак, которая пребывала в таком игривом настроении, что окружающие были шокированы поведением известной мастерицы эпатировать публику. Поскольку в этот день Ксении достался не настолько сложный номер, чтобы концентрировать свое внимание на исполнении трюков, она переключила его на развлечения, достойные блондинки с разгульным нравом. Повалив Сергея на батут, Ксюша ловко взобралась на него верхом, доказав, что номер с Жанной Фриске на коне, который входит в программу, – это еще не предел совершенства. Собчак искренне веселилась от собственной выходки и смеялась так громко, что весь техперсонал цирка на Цветном сбежался посмотреть на, несомненно, самый яркий номер вечера. Однако не так развеселило происходящее Сергея: артист попытался скинуть с себя незваную наездницу, но цепкие руки теледивы не дали ему сделать этого. Ксения схватилась за его брюки и стянула их при всей толпе зевак. - О, Серега, ты, видимо, думаешь, что крут, если надел плавки D&G, - усмехнулась Собчак, не выпуская из рук брюки певца. Лазарев, смутить которого не представляется сложной задачей, разволновался и попытался вырваться. И это явно не были волнения сексуального характера, которые переполняли Собчак. Откровенные полуэротические игры Ксюши не вызвали у певца запланированных светской львицей эмоций, и он многократно пытался вырваться из нежелательных объятий. Отдышавшись после силовых игр с Собчак, Лазарев решил мстить: подкараулить телеведущую возле манежа. Дождавшись Собчак, Сергей подскочил к ней и с криком «Попалась!» стянул с нее брюки и повалил на пол. - Да, не думала, что ты такой мстительный, - отряхнувшись, заявила довольному Лазареву Ксюша.