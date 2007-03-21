Могилевская застраховала ноги, а Маликов руки

Великие пианисты Генрих Нейгауз или Святослав Рихтер, конечно же, бережно относились к своим рукам. Но идею застраховать свое «орудие труда» никому из прославленных музыкантов воплотить в жизнь не пришлось. Времена изменились. - Сейчас я готовлю новое инструментальное шоу «PianomaniЯ» - решил заняться более серьезной музыкой. Ведь я с пяти лет играю на фортепиано, - поделился певец. Как рассказал нам Дмитрий, недавно одна тульская страховая компания предложила ему застраховать необычный хрустальный рояль - недавний подарок супруги певца Елены. Он согласился. Сумма страховки рояля составила 150 тысяч евро. Но на этом певец останавливаться не стал. Решил «перестраховаться» и оценил... свои руки, пишет «Комсомольская правда». - Просто я боюсь руки «переиграть», так как сижу сейчас за инструментом по восемь часов в день! - признался Маликов. Руки Дмитрий оценил намного дороже рояля - в миллион евро. Береги руки, Дима! - Могу вам сказать одно, что на сегодняшний день нет специальных бланков по страхованию ног, рук и других частей тела, - заявил начальник управления личного страхования компании «АСТО» «Гарантия» Олег Федоров. - Все это указывается в страховом полисе специально. Как и сумма выплаты в случае травмы или нетрудоспособности. Опять же в каждом случае нужны будут доказательства: клиент должен прописать каждый пункт, который, на его взгляд, в дальнейшем может привести к опасности. В России мода страховать тело появилась недавно. Подвиг Дженнифер Лопес, оценившей свои ягодицы в $300 миллионов, никто из отечественных звезд повторить не отважился. А вот свои руки застраховал стилист Сергей Зверев - на миллион долларов. Певец Николай Басков оценил свой голос в два миллиона «зеленых». Застраховала свои пальцы на 170 тысяч долларов и Земфира. Кристина Орбакайте вложила серьезную сумму в защиту носа, а Александр Буйнов застраховал глаза.