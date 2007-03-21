СРОЧНО! Подробности свадьбы Ольги Карягиной

Избранник Ольги Корягиной и мама певицы обсудили детали бракосочетания. «Переговоры» зятя и тещи проходили в развлекательном комплексе украинского города Бровары, где выступала «ВИА Гра». Пока еще в старом составе. Ольга Корягина вместе со своей мамой и возлюбленным Андреем приехала в клуб немного позже своих «напарниц» - Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой. Сначала из шикарного внедорожника «мерседес» вышла мама певицы в сопровождении будущего зятя, а через несколько минут и сама поп-дива, пишет газета «Жизнь». Ожидая начала выступления девушек, Андрей и Галина Корягина уселись за одним столиком. Между будущим зятем и тещей завязалась увлеченная беседа - они обсуждали последние штрихи будущей свадьбы Оли и Андрея. Однако стоило на сцене появиться самой невесте, как внимание Андрея полностью переключилось на нее. Он восторженно смотрел на свою избранницу, а она в свою очередь посылала ему со сцены страстные взгляды и воздушные поцелуи. Несмотря на заметно округлившийся животик, Ольга Корягина вышла на сцену в откровенном наряде. Вместе с Альбиной и Верой она зажигала на сцене так, что публика завелась за считанные минуты. Все это время Андрей не отрывал глаз от своей любимой... Сразу после выступления девушки собрались обратно в Киев. Ольгу у входа уже ожидали довольные концертом и беседой мама и жених. В подъехавший «мерседес» Оля с любимым села на заднее сиденье, а Галина Корягина предусмотрительно заняла переднее - рядом с водителем, - решив не нарушать идиллию влюбленных.