Гибель Насырова признали самоубийством

Смерть Мурата Насырова породила множество слухов и кривотолков. Выяснилось, что Насыров в последнее время испытывал жесточайшую депрессию (она усилилась после гибели в ДТП его близкого друга, гитариста «А-Студио» Баглана Садвакасова) и даже наблюдался у психиатра. Поговаривали, что он злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и, возможно, именно это и подтолкнуло его к роковому шагу. Среди людей, близко знавших Мурата, возникла и версия о том, что его убили. Чтобы прояснить все обстоятельства гибели известного певца, прокуратура начала проверку. Стражи порядка опросили всех, кто общался с Насыровым, и буквально поминутно восстановили последние дни его жизни. Останки певца отправили на исследование в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы. Специалисты, кстати, не обнаружили в крови Мурата ни следов наркотиков, ни алкоголя. На днях проверка прокуратуры подошла к концу. Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и официально признали смерть Мурата Насырова самоубийством, пишет «Комсомольская правда». По словам нашего источника, причины этого странного суицида не ясны по-прежнему. В семье Мурата все было нормально (это выяснилось при проверке), никаких скандалов и ссор не происходило. Скорее всего, певец все-таки не смог пережить тяжелый творческий кризис.