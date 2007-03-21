Бритни Спирс выпустили из больницы

Бритни Спирс выписалась из реабилитационного центра по лечению алкогольной и наркотической зависимости, об этом сообщает AP. В заявлении, сделанном менеджером певицы Ларри Рудольфом (Larry Rudolph) говорится, что она покинула больницу "после успешного окончания курса". Также в пресс-релизе содержится обращение к прессе с просьбой отнестись в уважением к частной жизни Спирс и членов ее семьи. 25-летняя поп-звезда попала к клинику 22 февраля после ряда странных поступков: Бритни побрилась налысо, сделала себе на запястье татуировку в виде губ и разбила зонтиком автомобиль. Все эти инциденты были, разумеется, запечатлены на фото, которые видел весь мир. Поведение певицы стало неадекватным с тех пор, как в ноябре 2006 года она подала на развод со своим мужем Кевином Федерлайном