Земфира серьезно больна

Поклонники Земфиры всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья. Дело в том, что певица за последнее время сильно похудела, а недавно по состоянию здоровья ей пришлось отменить очередное выступление. По слухам, Земфира стала легче на 15 килограммов. В прошлом баскетболистка, обладавшая нормальной спортивной фигурой, теперь певица выглядит болезненно худой. Сама артистка заверяла поклонников, что у нее все в порядке и продолжала гастрольный тур по городам России. После выступлений в Казани, Ростове и Краснодаре, Земфира должна была отправиться в Новосибирск. Однако этот концерт певице пришлось отменить из-за проблем со здоровьем, "Комсомольская правда". "Подхватила грипп - высокая температура, - пояснила сама Земфира. - Я прошу прощения у Новосибирска. А в Екатеринбурге, где концерт должен пройти 28-го, пока концерт никто не отменял". А неожиданное похудание Земфиры, по словам ее коллег, связано с исключительной занятостью артистки. Сама певица пару недель назад даже обратилась к поклонникам с разъяснительной речью: "Я бы предпочла, чтобы впечатление на вас произвел не внешний облик, а мои новые прочтения песен. Кроме того, я уже говорила о том, что работа над пластинкой идет полным ходом, конечно, она требует меня всю, я влюблена в эти песни, а с влюбленного что спросишь? Вам же не приходит в голову терзать вопросом беременную "почему тебя так раздуло?". Или приходит? Я счастлива быть на сцене, чувствую себя хорошо, дальше будет еще лучше!" Остается надеяться, что оптимизм артистки поможет ей в кратчайшие сроки справиться с болезнью и вернуться к концертной деятельности.