Наоми Кэмпбелл приступила к работе в шубе

Вчера состоялся второй день из пяти рабочих дней, к которым приговорили строптивую модель. Если в первый свой рабочий день Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) хоть как-то старалась соответствовать будничной обстановке, царящей в санитарном отделе Нью-Йорка, прихватив с собой ботинки, в которых ей было бы удобно управляться с щетками и мусором. То во второй день супермодель пришла в шикарной шубе. Возможно она хочет выглядеть достойно в глазах папарацци, которые караулят ее каждый божий день у ворот ее новой работы. Эта работа является наказанием для Наоми. Напомним, что в пылу гнева модель ударила свою помощницу Ану Сколавино мобильным телефоном по голове с такой силой, что той пришлось обратиться в больницу, где врач наложил ей четыре шва. По слухам, приступ ярости звезды вызвало то, что у Наоми куда-то пропала пара любимых джинсов и она заподозрила домработницу в воровстве. В рамках сделки с американским правосудием звездная скандалистка обязана провести пять дней в трудах на благо общества и компенсировать пострадавшей медицинские расходы в размере $364. Кэмпбелл также придется в принудительном порядке пройти курсы психотерапии, предназначенные для людей, подверженных немотивированным вспышкам агрессии. Каждое движение Наоми будет записано на видеокамеру, так что на этот раз ей придется нелегко.