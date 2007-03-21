Рудковская больше не будет продюсировать Билана

Нынешняя продюсер Димы Билана Яна Рудковская больше не будет заниматься его продюсированием, поскольку права на бренд «Дима Билан» в рамках наследства Юрия Айзеншписа перешли к его семье, в частности к его сыну. Вдова продюсера Елена Ковригина впервые представит подлинные документы, свидетельствующие о том, что никто другой не имеет ни малейших оснований претендовать на проекты, созданные известным продюсером. Опекун и мать наследника Елена Ковригина не планирует самостоятельно продюсировать певца и ведет переговоры с известной звукозаписывающей компанией о поддержке творческой деятельности Билана. На встрече с журналистами Елена Ковригина намерена назвать компанию, которой перейдут все авторские права на этот успешный проект. Ходят слухи, что этой компанией станет «Sony Music».