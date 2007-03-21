Дима Билан не смог стать отцом

Популярный певец и его подруга тяжело переживают трагедию. Дима Билан перенес тяжелый удар – его планы стать отцом рухнули в одночасье. Его девушка потеряла ребенка. В тот день, когда с подругой приключилась эта беда, Дима должен был выходить на сцену. Выступление нельзя было отменить. Дима приветливо улыбался публике, и никто из зрителей не догадался, каких неимоверных усилий ему стоило петь в этот вечер. После концерта Билан сразу выключил мобильный телефон и на пару дней исчез для всех. Кроме своей девушки Насти Матвеевой. ...С детства родители Билана воспитывали своего сына по строгим кавказским обычаям. Отец и мать объясняли ему, что у мужчины должен быть крепкий тыл – это его семья. Отправляясь покорять Москву, Дима пообещал родным, что, как только крепко встанет на ноги, найдет себе подходящую жену, которая родит ему наследника, пишет газета «Жизнь». Вскоре в жизни известного певца появилась Анастасия. С этой девушкой Дима познакомился еще на заре своей карьеры. Молодые люди учились вместе в академии Гнесиных. Первое время они просто дружили, а потом, как признаются оба, отношения приняли романтический характер. Настя частенько оставалась ночевать в тогда еще съемной квартире Билана на «Соколе». Дима познакомил Настю со своими родителями. Мама певца не раз спрашивала у сына, когда же он порадует ее внуками. Однако обзаводиться потомством влюбленные не спешили. Для Димы ребенок – это самое святое, что может быть в жизни. Некоторое время назад певец узнал, что его друг, который живет в другом городе, бросил свою беременную подругу. Билан чуть ли не каждый день звонил ему по телефону и убеждал вернуться, корил за недостойный мужчины поступок. – Ты можешь не любить эту девушку, но ты отвечаешь за будущее малыша, – отчитывал своего друга Дима. – Ты не можешь бросить ее сейчас и оставить на произвол судьбы своего ребенка! А вскоре и сама Настя призналась Диме, что беременна от него. – Я очень хотел этого ребенка, - признался позже певец. Счастье молодых людей было недолгим. Однажды Настя почувствовала себя нехорошо. Как назло, Димы не оказалось дома, он был на репетиции. Решив, что ей просто надо отлежаться, девушка не стала беспокоить друга и лишний раз его нервировать. Но с каждой минутой ей становилось все хуже... Позже доктора сообщили девушке, что она потеряла плод. И могло произойти непоправимое, если бы она вовремя не попала в больницу... – Я бы очень не хотел говорить обо всем этом, – комментирует ситуацию Дима. – Мне очень трудно пережить потерю. Для себя я осознал одну важную вещь – очень хочу обзавестись семьей. Хочу, чтобы у меня родился ребенок. Я просто безумно этого хочу! И еще - рождение малыша должно быть запланированным, чтобы оба родителя подготовились к этому важному моменту в их жизни.