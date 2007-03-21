Тимати заплатил водкой за такси

Тимати поразил культового французского режиссера Люка Бессона в самое сердце. Российский рэппер преподнес ему в ночном клубе бутылку водки в виде автомата Калашникова, изготовленную на заказ. Причем она была запакована в бокс от настоящего автомата. - Я просто в восторге от вашего фильма «Такси», - в сердцах выпалил Тимати. - И чтобы поднять Вам сегодня настроение (день рождения для Бессона - самый грустный день), решил подарить исконно русский напиток. Удивленный Люк с радостью принял водку и пообещал, что не оставит Тимати без ответного презента, пишет "Жизнь". Уже в апреле нашему рэпперу привезут такси из одноименного фильма Бессона - так эпатажный француз решил отблагодарить русского парня.