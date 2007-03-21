Анджелина Джоли снимется у Тимура Бекмамбетова

Режиссер «Дозоров» снимает для кинокомпании «Universal Pictures» фантастический фильм под рабочим названием «Wanted» («Разыскивается»). Она сыграет роль наставницы начинающего киллера. На съемочной площадке Анджелина Джоли присоединится к Моргану Фримену и Джеймсу Макэвойю. По сюжету картины, которая является адаптацией серии фантастических комиксов Марка Миллара и Дж. Джонса, главный герой Уэсли Гибсон (Джеймс Макэвой) узнает, что его пропавший отец является убийцей. Он также устанавливает, что его исчезновению кто-то поспособствовал. Для выяснения обстоятельств этой истории Гибсон нанимается в тайную организацию, где служил его отец, чтобы стать достойным продолжателем семейного бизнеса. Анджелине Джоли будет поручена роль наставника начинающего киллера. Съемки картины начнутся в мае и пройдут в странах Восточной Европы.