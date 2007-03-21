Ольга Ломоносова заменит Такшину в «Пигмалионе»

Из-за беременности звезда «Не родись красивой» отказалась участвовать в спектакле Еще месяц назад мужчина мечты сериальной героини Кати Пушкаревой Андрей Жданов, а в миру актер Григорий Антипенко хвастался, что наконец сможет выйти на сцену с любимой женщиной. В новом спектакле «Пигмалион» режиссера Павла Сафонова, супруга еще одной звезды «Не родись красивой» Ольги Ломоносовой, Юлию Такшину пригласили на роль цветочницы Элизы Дулиттл, а Антипенко предложили сыграть профессора Хиггинса. Правда, накануне премьеры «Пигмалиона», которая намечена на 29 марта, актерский состав неожиданно поменялся. - Юля из-за беременности не будет участвовать в спектакле. Сейчас ей надо себя беречь, - поделился с «КП» Григорий Антипенко. - И хотя она по-прежнему не пропускает ни одной репетиции, ее заменили на Олю Ломоносову. А уже после рождения малыша мы с Юлей сыграем в «Пигмалионе» вместе. Кстати, для коллеги Такшиной Ольги Ломоносовой роль Элизы Дулиттл станет первой после декретного отпуска. Напомним, в начале декабря Ломоносова родила дочь от режиссера спектакля Павла Сафонова.