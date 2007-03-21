Келли Брук снялась в развратной рекламе

Келли Брук стала лицом нового продукта компании Lynx - дезодоранта под названием BomChickaWahWah. Что именно означает название продукта, неизвестно. Однако представитель компании попытался объяснить его так: "Это прилагательное, которое описывает вспышку у женщины неконтролируемого желания, возникающего, когда она встречает привлекательного мужчину. Это немного похоже на эффект, который дарит Lynx". Также он добавил, что специально для этой рекламной кампании были сделаны "горячие фото". "Чего же еще можно ждать от одной из самых сексуальных женщин на планете, когда она находится в одном из самых потрясающих мест на земле", - отметил представитель Lynx. Напомним, Келли Брук сразу в двух рейтингах журнала The Nuts, оценивающих красоту и привлекательность, заняла почетное место. Кроме того, модель заняла первое место в недавнем онлайн-конкурсе Bustas на обладательницу самой сексуальной груди.