Ким Брейтбург стал Человеком Года

На днях в Киеве прошло вручение ежегодной премии «Человек Года». Известный композитор Ким Брейтбург стал ее лауреатом, удостоившись этой почетной награды за выдающийся вклад в культуру и искусство. Эта премия носит международный характер, и среди награжденных присутствуют люди из политической, культурной и экономической сфер. Вручение проходило с должным размахом, в присутствии сразу двух украинских президентов, а также с огромным количеством различных СМИ. Ким Брейтбург прибыл в Киев вместе с популярным певцом Александром Панайотовым, который исполнил на премии две его песни: «Лунная мелодия» и «На краю». Теперь в списке многочисленных наград Кима Александровича прибавилась еще одна, как всегда, заслуженная талантом и упорным трудом. Примечательно, что после всего официоза Ким Брейтбург не без удовольствия гулял по Киеву со своим старым другом Константином Меладзе. «Мы вместе посмотрели множество городских достопримечательностей, - рассказывает Ким Александрович. - Заходили в Киево-Печерскую Лавру, погуляли по городу. И даже обсудили шоу-бизнес. Мы давно дружим, но видимся редко, поэтому общение получилось вдвойне приятным».