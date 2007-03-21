На Робби Уильямса подают в суд

На этот раз певец негативно высказался в адрес реабилитационного центра, из которого он фактически сбежал в начале прошлой недели. Поэтому сейчас Робби Уильямс (Robbie Williams) находится под угрозой очередного похода в суд. Певец в одном из своих интервью, назвал реабилитационный центр, в котором он не долечился, "концентрационным лагерем". Поп-звезда оставил клинику Cottonwood de Tucson в начале прошлой недели и сразу после этого начал критиковать это учреждение, рассказывая про тамошний строгий режим, и утверждая, что это было "хуже чем любой концентрационный лагерь". Один из работников клиники рассказал изданию Daily Star следующее: "Данная клиника - один из наиболее уважаемых, реабилитационных центров в мире и то, что сказал этот человек, возмутительно! Члены правления клиники уже обратились к юристу и сообщили, что в данной ситуации имеют типичный случай клеветы против заведения. Все работники согласились защищать интересы центра на сто процентов. " Робби, сражу же после того как покинул клинику, подался в клуб, по-видимому снимать стресс. Для более внушительного отпора в суде ему теперь необходимо объединиться с Линдсей Лохан - вместе они сила.