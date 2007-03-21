Пригожин заблудился на концерте Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин на одном из недавних концертов Валерии в Краснодаре потеряться за кулисами. Иосиф Игоревич вначале самостоятельно попытался найти выход из запутанных коридоров концертного зала. Но окончательно заплутав, принялся названивать по мобильному телефону организаторам выступления. - Где я? Где я? - вопрошал в трубку Иосиф. - Выведите меня отсюда! Спустя минуту хорошо знавший дорогу администратор вывел Пригожина в зал. Кстати, похожий случай произошел в прошлом году на концерте Аллы Пугачевой. В Сочи Алла Борисовна спустилась в зал за цветами, увлеклась и заблудилась в толпе поклонников. Возвращение на сцену стоило ей немалых нервов. С тех пор прима велит обозначать белой светящейся краской «путь в народ и обратно». Соответствующий пункт имеется на одной из страниц гастрольного райдера певицы.