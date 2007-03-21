Машина Времени даст концерт в Киеве

24 марта в Киеве с концертом выступит легендарная российская группа Машина Времени. Лидер группы Андрей Макаревич обещает, что новая концертная программа, которую "машинисты" привезут в Киев, будет частью состоять из песен с нового альбома, а частью из старых хитов. 1 марта 2007 года группа записала новый альбом под лаконичным английским названием Time Machine. В записи Time Machine принимал участие лондонский студийный оркестр и духовая секция. Продюсером проекта стал известный гитарист Хемиш Стюарт, работавший с Полом Маккартни, Ринго Старром и многими другими знаменитыми музыкантами. Концерт состоится 24 марта в киевском Дворце Украина.