Правду о Полищук расскажет подруга

Поклонникам Любови Полищук в скором времени представится шанс узнать правду о закулисной жизни знаменитой актрисы. Подруга детства артистки Галина Харитонова решила написать книгу воспоминаний. Кажется, ей действительно есть чем поделиться с читателями. Галина Харитонова, ныне директор одной из омских парикмахерских, Любовь Григорьевну знала с детства и на протяжении всей жизни была ее близкой подругой. Родители девочек жили по соседству и поддерживали приятельские отношения. Кстати, Любой будущую звезду назвали в честь матери Галины. Самой Полищук ее имя очень не нравилось, пишет "КП-Омск". "В школе ее частенько называли Любкой, но моя мама ее постоянно успокаивала: "Зря ты так, Любушка, ведь это имя означает любовь", - вспоминает Харитонова. А свою первую любовь Полищук нашла на танцах. По вечерам девушки часто ходили на танцплощадку в Кировском округе, куда по вечерам собиралась вся молодежь. "С этим местом многое связано. И танцевали, и влюблялись мы именно там. Любе тогда очень нравился Леша Ковалев - красивый, статный, только ниже ее. Она как-то раз говорит: "Галка, иди сейчас к Лешке, скажи, что я приглашу его на белый танец". Ну, я подхожу, говорю все это, а он мне: "Может, ты меня пригласишь? Она-то ведь на голову выше меня…" Я Любе ничего не сказала. Поэтому она подошла к нему и пригласила на танец. А сама - на высоченных шпильках! Так она, хитрюга, голову ему так нежно на плечо положила, чтобы он не смущался. Так и танцевали. Потом он все-таки в нее влюбился". Правда, роман продлился недолго. Будущая актриса хотела покорить столицу, а ее возлюбленный таких намерений не имел. "У Любы всегда была цель, - говорит подруга актрисы. - Она еще в седьмом классе стала меньше времени уделять учебе - мечтала быть артисткой. А после школы решила ехать в Москву поступать, даже меня с собой звала, но я не решилась. А про Лешку сказала так: "Нужно будет - приедет ко мне". Но он так и не приехал…" Даже став знаменитой, Любовь Григорьевна не теряла связи со своей подругой. В последнее время актриса, как только приезжала в Омск, сразу звонила подруге. "Когда мы шли вместе по городу, она маскировалась как могла, - рассказывает Галина. - Надевала темные очки и шляпу с полями - и все равно ее узнавали! Подбегали толпами за автографом. Она никому не отказывала, хотя и не любила всего этого. Больше всего ей нравилось, когда мы выезжали на природу или к нам на дачу на шашлыки. Правда, мяса Люба не любила. Она шла на огород, срывала лист салата, заворачивала в него зеленый лук, петрушку, укроп - и это для нее была лучшая еда. А из напитков предпочитала водочку". "Она была совершенно неприхотлива, - продолжает подруга Любови Григорьевны. - Однажды, когда мы в очередной раз отдыхали на даче, Люба умудрилась вымыть голову под шлангом с холодной водой. У нее не было ничего звездного". Последний раз Полищук была в родном Омске в 2004 году. "Люба тогда попросила свозить ее на ту танцплощадку, с которой связано так много юношеских воспоминаний, - вспоминает Галина. - Сейчас там все снесли, но она хотела просто постоять рядом с тем местом. "Жалко, что не съездили", - говорила я ей потом. А она мне: "Зато я так хорошо по Омску погуляла! Четыре часа бродила по родным улицам". Я поняла: Любочка прощалась с родным городом…" "Я знала о ее болезни, - говорит подруга артистки. - Она мне рассказывала, как лечится, как прошла операция, но всегда просила ничего не говорить маме. До последнего надеялась выжить. Мне до сих пор кажется, что Люба уехала куда-то на гастроли и вот-вот должна вернуться…"